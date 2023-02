Te traemos todo lo que debes saber sobre los próximos conciertos de The Rasmus en México este 2023

¿Dónde comprar los boletos para The Rasmus en México 2023?

Los boletos estarán disponibles el 16 de febrero en la Preventa Citibanamex por medio de Ticketmaster. La venta general comenzará el 17 de febrero. En cuanto a los costos, estos aún no se han confirmado, pero no se descartan que se den a conocer en los próximos días

Además de traer sus más grandes éxitos desde que se formó en 1995, The Rasmus presentará su más material discográfico que lanzaron en 2022: Rise, el cual contiene su éxito: “Jezebel”.

Buenas noticias para todos aquellos treintañeros que crecieron escuchando a The Rasmus en la adolescencia, pues este día la banda finlandesa anunció su esperado regreso a México, con un energizante concierto que tendrá lugar en el Pepsi Center WTC, el próximo viernes 12 de mayo.

