The Weeknd llegará a México por segunda vez en su historia para brindar un show en el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco. El mismo tendrá lugar el 29 de septiembre del 2023 en el marco de la gira "After Hours Til Dawn Tour".

Abel Makkonen Tesfaye, el reconocido cantante y productor canadiense que lidera la banda, regresará al país luego de cuatro años en la gira "Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour". En esta oportunidad estará tocando EN VIVO todos los éxitos del álbum "After Hours", el cual cuenta con hits como "Alone Again", "Blinding Lights" y "Save your tears".

Cabe mencionar que en esta oportunidad la banda y Spotify decidieron implementar una preventa especial para los fanáticos. Es por eso que algunos seguidores en particular de la banda serán seleccionados para que puedan comprar los primeros boletos.

+Cuándo salen a la venta los boletos para The Weeknd en México 2023

La venta anticipada para los fanáticos de la banda en Spotify y para los clientes Citibanamex comenzará el 7 de diciembre de 10:00 a 11:30 pm en la web de TicketMaster haciendo CLICK AQUÍ. Los boletos generales se podrán adquirir desde el jueves 8 a partir del mismo horario.

+¿Cuáles son los precios de los boletos?

Naranja A : 2533 pesos

: 2533 pesos Naranja B : 973 pesos

: 973 pesos Naranja C : 613 pesos

: 613 pesos Verde A : 3133 pesos

: 3133 pesos Verde B : 1933 pesos

: 1933 pesos Verde C: 757 pesos

757 pesos General A : 2413 pesos

: 2413 pesos General B: 1333 pesos

