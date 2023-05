El primer reporte preliminar arrojó que fue de una magnitud de 2.3 Loc. 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX 10/05/23 22:20:17 Lat 19.36 Lon -99.20 Pf 1 km, pero buscando a través de las coordenadas se puede ver que el epicentro exacto fue en calzada de Las águilas entre las calles de Luis Kuhne y Calzada de los Leones en la alcaldía Álvaro Obregón y fue de una intensidad final de 3 grados. Más tarde, el Sismológico reportó seis movimientos telúricos más, en la misma zona, solo que con intensidades menores, siendo algunas de 1.3 hasta 2.3 grados, siendo la última a las 22:40 horas.

Un sismo sorprendió a la CDMX este 10 de mayo , en plena celebración del Día de las Madres , los hechos ocurrieron alrededor de las 22:20 horas , cuando un fuerte crujido y jalón se escuchó por un muy breve lapso, por lo que no permitió que la alerta sísmica se activara en la ciudad.

