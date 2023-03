¿Dónde ver Cabo, la última telenovela de Rebecca Jones?

En su lugar se quedó Azela Robinson, la actriz que llegó a cerrar en grande el papel que había comenzado Jones y que no sufrió grandes cambios, pues parecía que nunca tuvo que modificarse, gracias al gran trabajo de Robinson.

Fue grabada mayormente en Los Cabos, Baja California Sur, por lo que el clima y las jornadas de trabajo complicaron la salud de la actriz Rebecca Jones, quien tuvo que dejar la novela casi a la mitad en su papel de Lucía, pues en noviembre ya no pudo grabar debido a la fuerte neumonía que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.