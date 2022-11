Dónde ver "My Mind & Me", el documental de Selena Gomez

Este 4 de noviembre se estrenó el documental de Selena Gomez titulado "My Mind & Me" dirigido por Alek Keshishian, quien es conocido por haber realizado "Madonna: Truth or Dare" en los 90'. Este nuevo largometraje, que dura 1 hora con 35 minutos, cuenta el lado más íntimo de la exitosa cantante y actriz nacida en Estados Unidos.

“Después de años en el centro de atención, Selena Gomez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, un giro inesperado la lleva a la oscuridad. Este documental singularmente crudo e íntimo abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz”, cuenta la sinopsis de esta entrega. El documental presentará imágenes crudas e inéditas de su vida cotidiana para conocerla aún más.

"Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera", es una de las fuertes frases que dice Selena Gomez durante "My Mind & Me". La lucha contra la depresión y la ansiedad son dos temas que girarán en torno a un documental que promete dejar sorprendidos a todos los espectadores.

+Dónde ver "My Mind & Me" de Selena Gomez

"My Mind & Me", el nuevo documental que trata sobre la vida de Selena Gomez, se encuentra disponible en la plataforma de streaming Apple TV+. Puedes acceder a la misma haciendo CLICK AQUÍ.

+Selena Gomez: mi mente y yo — Tráiler oficial | Apple TV+