La epopeya alemana de la Primera Guerra Mundial “Sin novedad en el frente” compitió esta noche en nueve categorías en los Premios de la Academia, la película ganó cuatro Premios Oscar a Mejor Película Internacional, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original, aquí te decimos dónde puedes verla.

Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues) es un filme basado en el famoso libro de Erich Maria Remarque publicado en 1929 y es la nueva versión de Sin novedad en el frente (All Quiet in the Western Front, 1930) producida por Universal y ganadora del Oscar a mejor película y mejor director.

¿Dónde ver 'Sin novedad en el frente' en streaming?

'Sin novedad en el frente', la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental en la Primera Guerra mundial, película protagonizada por el actor austriaco Felix Kammerer el popular actor Daniel Brühl, puedes verla a través de la plataforma de streaming Netflix.