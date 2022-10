Luego de que la serie terminara en 2012, los miles de fans de la serie Soy tu fan se quedaron con ganas de ver más acerca de la historia de Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro), pero tuvieron que pasar más de 10 años para que la continuación de esta historia llegara a las pantallas mexicanas. Pero este regreso fue primero en el cine y ahora, la cinta ha llegado al streaming para felicidad de sus fans, quienes ahora se preguntan dónde ver Soy tu fan La Película online y de qué trata.

Y es que nadie se podía quedar indiferente ante el regreso de una de las historias más entrañables de la TV mexicana que desde su debut se convirtió en un clásico debido a un elenco fresco pero sobre todo, a una historia en la que se mostraba la complejidad de las relaciones humanas. Como muestra el final, que estuvo lejos de convertirse en el de un cuento de hadas, por lo que los creadores originales de la serie decidieron darle un cierre con una película, que ya se encuentra disponible en streaming.

Dónde ver Soy tu fan La Película online

Para ver online Soy tu fan La Película lo único que necesitas es contar con el servicio de streaming de Star+, plataforma en la que la esperada cinta se estrenó el pasado 26 de octubre y que retoma la relación de Nico y Charly en donde se quedaron, demostrando que no todas las historias de amor terminan como cuentos de hadas. Pero para sorpresa de los fans de esta historia, detrás del guión de la cinta estuvieron Dolores Fonzi y Constanza Novik, las creadoras de la serie a quienes se unió Laura Paredes.

De esta forma los seguidores de esta historia tendrán la certeza de que la esencia de los personajes seguirá intacta, pero además estos deberán adaptarse a nuevas circunstancias en su vida, ya que al igual que en la vida real, nada ha permanecido igual en las vidas de los personajes interpretados por Martín Altomaro y Ana Claudia Talancón, así como en las vidas de los demás personajes, sobre todo en el caso de Rocío (Maya Zapata) y Diego (Gonzalo García Vivanco).

De qué trata Soy tu fan La Película

La película trata del reencuentro de Nico y Charly luego de que su relación no terminara de la mejor forma en 2012: luego del final de la serie en el que se ve cómo ambos toman un viaje en globo, la cinta inicia con una noticia que dejará fríos a los fans de los personajes de la serie, ya que los protagonistas no se han visto en los últimos 10 años. Y esto no es lo más impactante ya que según narra Nico al inicio de la cinta, Charly lo abandonó en el altar y ella se fue a vivir a otro país.

Nico se despide de ella a través de una carta en la que le desea una vida llena de soledad y tristeza y ambos dejan de verse hasta que 10 años después, llega el momento de la boda de Rocío (Maya Zapata) y Diego (Gonzalo García Vivanco), evento al que ambos asisten y que por culpa de un huracán, se verán obligados a pasar tiempo juntos, en el que descubrirán que su historia de amor no se había terminado.