Donovan Carrillo, con apenas 22 años, hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 el lunes pasado y de esta forma rompió la sequía de 30 años sin la participación de México en el Patinaje Artístico de esta competencia. Fue un arranque histórico para el nacido en Zapopan, quien se convirtió en el primer latinoamericano en avanzar de ronda y clasificarse al programa largo de la disciplina con una calificación de 79.69 puntos en la rutina corta.

Al ritmo de los artistas Fleetwood Mac y Carlos Santana, con Black Magic Woman y Shake It, Carrillo sorprendió a los jueces y se aseguró el pasaporte a la siguiente ronda. Para la próxima instancia, tiene planeado que la música tenga toques contemporáneos y latinos con canciones como Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura en conjunto con Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.

El horario y la fecha de la próxima presentación de Donovan Carrillo

El programa largo del patinaje artístico en su rama varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2020 será este miércoles 9 de febrero a las 19:30 horas tiempo del Centro de México.

¿Cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en México?

Las diferentes disciplinas del evento se podrán seguir EN VIVO y ONLINE desde México a través de las señales de Marca Claro y Claro Sports.

Así es el calendario de los mexicanos en los Juegos Olímpicos

Sarah Schleper, que debutó el 6 de febrero en la primera ronda de esquí alpino, volverá a participar el jueves 10 de febrero a las 21:00 horas en Eslalon supergigante.

Jonathan Soto, por otra parte, competirá en esquí de fondo. Su primera ronda será el viernes 11 de febrero a las 1:00 horas de México, en estilo clásico 15 kilómetros.

Por último, Rodolfo Dickson hará su debut en el esquí alpino el sábado 12 de febrero a las 20:15 horas dentro del eslalon gigante; la segunda ronda será ese mismo día pero a las 23:45 horas, donde definirá si siguiente paso.