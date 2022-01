Luego de recibir el lábaro patrio en la ceremonia de abanderamiento realizada en el Comité Olímpico Mexicano, Donovan Carrillo, abanderado de la delegación mexicana que participará en Beijing 2022, ya cuenta los días para hacer su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno con plena confianza en la preparación que ha realizado.

"Me encuentro en un punto muy óptimo, en los entrenamientos hemos tenido muy buenos resultados, por ese lado me siento tranquilo y satisfecho. Estoy muy emocionado de estar a unos días de participar en mis primeros Juegos Olímpicos. Voy a estar luchando por dar lo mejor de mí", dijo Donovan Carrillo en conferencia de prensa.

Los Juegos Olímpicos Beijing de Invierno 2022 se realizarán del 4 al 20 de febrero. Y en la recta final de la preparación, Donovan Carrillo realizará un entrenamiento en burbuja aislado en pistas de la Ciudad de México para mantenerse a salvo de contagio. El 28 de enero emprenderá el vuelo que que tendrá escalas en Dallas y París para llegar a Beijing el día 30 y el 31 iniciar los entrenamientos finales con dos sesiones diarias. "Estos últimos días de entrenamiento antes de partir a Beijing han sido clave porque nos hemos enfocado en mejorar varios componentes artísticos, ya con el tiempo que tenemos para la competencia no hay muchas cambios por hacer, no hay mucho por aprender, lo único que nos queda es dominar al cien por ciento con lo que vamos a competir".

Superar 110 puntos en la parte técnica

Junto con su espectacular traje realizado con alrededor de 17 mil cristales colocados a mano, Donovan Carrillo competirá en el programa corto con la canción Black magic woman combinada con Shake it de Carlos Santana, y en el programa libre con una combinación de Perhaps, perhaps, perhaps de Carlos Rivera y Bailar de Elvis Crespo.

Respecto a sus expectivas personales en Beijing 2022, Donovan Carrillo no estableció un objetivo en cuanto una posición en los Juegos Olímpicos porque la parte artística de su deporte está sujeta a una evaluación subjetiva de los jueces, pero respecto a la parte técnica explicó que "para el programa libre se tiene estimado superar los 70 puntos, para el programa corto se tiene contemplado superar los 40 puntos; por los menos el puntaje final sería de 110 puntos, esa es la meta a superar".

"Al ser estos mis primeros Juegos Olímpicos lo que me quiero traer de ellos es experiencia por tener la oportunidad de competir en la máxima justa deportiva; el principal objetivo que tengo para esta competencia es lograr mis mejores presentaciones; se tiene definido un programa de dificultad alta y hemos estado trabajando muy duro en las prácticas. Lejos de enfocarnos en lo que estén haciendo los demás o buscar un lugar en particular, yo creo que el enfoque debería estar en hacer bien nuestro trabajo, mejorar los saltos, que sean más consistentes y más fáciles para la vista, para que tengan una mejor calificación por parte de los jueces. Los programas están planeados con la mayor diificultad, estamos buscando sumar la mayor cantidad de puntos incluyendo saltos complejos después de la segunda mitad de ambos programas para que der un valor más", explicó detalladamente Donovan Carrillo dando crédito a la guía que ha tenido de su entrenador Gregorio Núñez.

Asimismo, Donovan Carrillo recordó lo complicado que ha sido comenzar y desarrollar una carrera como patinador artistico sobre hielo, pero al paso de los años, y con su inminente debut en los Juegos Olímpicos de Invierno, ahora busca inspirar a las personas que lo admiran.

"Como deportista he tenido que enfrentarme a diferentes dificultades. En los primeros años de mi carrera en el patinaje, uno de los principales conflictos fue la falta de recursos, fue muy difícil formarme como deportista en esta primera etapa, afortunadamente conté con el apoyo de mi entrenador Gregorio Núñez, él no me cobró ni un peso por las clases cuando inicié y esto me hizo asequible este deporte que es costoso; no es como otros deportes que puedes practicar en dependencias de gobierno, es un deporte particular y esto complica su práctica. Vivo en León, Guanajuato y hemos estructurado un plan de entrenamiento diferente al que tendrían un competidor ruso, un chino, un japonés, un estadounidense; definitivamente no en las mismas condiciones, yo entreno en la pista de un centro comercial que no tiene las dimensiones olímpicas, pero lejos de afligirme por estas dificultades las agradezco porque me han permitido crecer y aprovechar cada una de las oportunidades que se han ido presentando a lo largo de mi carrera", recordó Donovan Carrillo.

"Algún día en 2010 yo dije que iba a llevar mi bandera a unos Juegos Olímpicos, ahora ya estoy del otro lado y el buscar inspirar a más niños y niñas mexicanos a que se atrevan a experimentar los deportes de invierno es otra de mis metas como deportista", remató el patinador llamado a ser una de las figuras a seguir en Beijing 2022.