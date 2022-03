El panorama más angustiante que temía se hiciera realidad ya es un hecho para el patinador mexicano, Donovan Carrillo, y era abandonar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo que se disputa en Montpellier, Francia. De acuerdo a lo revelado por la Unión Internacional de Patinaje, el originario de Guadalajara, Jalisco dimitió tan sólo horas antes del evento por razones personales, decisión que se derivó por la falta de sus patines.

Donovan fue quien dio a conocer que a su llegada a Francia no arribaba con equipo completo, pues su herramienta principal de trabajo, sus patines, no habían llegado con el equipaje como suele pasar. Ante esto, Carrillo recibió patines nuevos para competir, pero a pesar de la buena voluntad de quien se los regaló, es una realidad que en una competencia esta situación no es tan sencilla de resolver.

De acuerdo a los expertos en patinaje artístico, unas zapatillas para el hielo se tienen que utilizar como mínimo 15 días para amoldarlas, ya que al ser tan rígidas podrían causar serias lesiones en el patinador si la exigencia es de alto rendimiento. Por medio de un comunicado el organismo Internacional de Patinaje reveló: “Carrillo se retiró “por motivos personales… El equipaje de Carrillo con sus botas de patinaje no llegó a tiempo para la competencia”.

¿Qué pasó con sus patines?

Carrillo arribó a inicios de semana a la ciudad francesa de Montpellier sin sus patines, según confesó en redes sociales, a pesar de ello no se ha aclarado si fue un tema de descuido por parte de la aerolínea en la que viajó o quien es el responsable. Tras esta información, no se ha revelado quien fue el encargado de comprarle patines nuevos a Donovan, con las cuáles comenzó a entrenar el miércoles por la noche, pero al no sentirse seguro además del tiempo de adaptación que se necesita con ellos, decidió dimitir de la competencia por su propia seguridad.

¿Quién es Donovan Carrillo?

El tapatío se ha ubicado hasta el momento como el más histórico patinador artístico sobre hielo para México, pues con tan sólo 22 años consiguió acceder por primera vez en la historia a la gran final de la especialidad en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing. En dicha competencia consiguió quedar en el puesto 22, y hasta el momento no ha habido ningún atleta que consiga esta hazaña, además de que ha competido en tres ocasiones en un Campeonato Mundial.

Ahora la beca con la que cuenta Donovan podría tener serias modificaciones por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues podría verse reducida al no obtener un resultado medible en el Mundial, el cual significaba el cierre del ciclo olímpico para evaluar su desempeño como atleta de alto rendimiento, de acuerdo a los estatutos de la propia CONADE, aunque todo depende de si piensan ocupar un criterio más técnico o apegarse a las reglas sin el uso del sentido común ante este tipo de imprevistos.