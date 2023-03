“También se cuenta nuevamente con la participación de Vinnie Colaiuta un gran baterista, el cuál es ganador del Grammy e incluido en el Modern Drummer Hall of Fame en el año 1996 y en el Classic Modern Drummer Hall of Fame en el 2014, además de que formó parte de mi primera producción musical”, concluyó.

De igual forma habló sobre su camino en la música “en mi larga trayectoria musical como guitarrista, influenciado desde niño por las producciones musicales americanas, llevo mucho tiempo trabajando en cada una de las canciones de mi nueva producción, con la cual garantizo la mayor calidad de audio para todos los que vayan a disfrutar de mi álbum , en donde no cabe duda de que quedaran totalmente satisfechos con el resultado final”.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.