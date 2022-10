Número de capítulo Nombre del episodio Fecha de estreno

1 Los Herederos del Dragón (The Heirs of the Dragon) 21 de agosto de 2022

2 El Príncipe Canalla (The Rogue Prince) 28 de agosto de 2022

3 El Segundo de su Nombre (Second of His Name) 04 de septiembre de 2022

4 El Rey del Mar Estrecho (King of the Narrow Sea) 11 de septiembre de 2022

5 Iluminamos el camino (We light the way) 18 de septiembre de 2022

6 La Princesa y la Reina (The Princess and the Queen) 25 de septiembre de 2022

7 Driftmark 02 de octubre de 2022

8 El Señor de las Mareas (The Lord of the Tides) 09 de octubre de 2022

9 El Consejo Verde (The Green Council) 16 de octubre de 2022