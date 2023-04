Llegó a Netflix en los últimos días "Déjalo ir" ("Let Him Go"), un thriller dramático del 2020 que se volvió tendencia en México y el resto del mundo. Esta producción es dirigida y guionada por el cineasta estadounidense Thomas Bezucha, conocido internacionalmente por sus trabajos en "Monte Carlo" (2011) y "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata" (2018).

Esta cruda película hará emocionar a más de un espectador. En la misma relatan la historia de un sheriff jubilado y su esposa, quienes viajan a Dakota para asumir la custodia de su nieto luego del fallecimiento de su hijo. Sin embargo, la poderosa familia que lo tutela se niega a entregárselo.

La película, que tiene una duración exacta de 1 hora con 54 minutos, ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos con respecto a la crítica. En IMDb la calificaron con 6,7 estrellas sobre 10 y Rotten Tomatoes tiene una puntuación positiva del 84%.

+Déjalo ir: cuál es la sinopsis oficial de la película

La sinopsis oficial de esta entrega describe lo siguiente: "Cuando su hijo muere y su nuera se casa en segundas nupcias con un hombre abusivo, un matrimonio de edad avanzada se decide a rescatar a su nieto de su poderosa nueva familia".

+Tráiler | Déjalo ir

+¿Cómo está conformado el reparto?