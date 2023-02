Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año es el Eclipse anular de Sol 2023 que será visible en una parte de México, un evento no habia vuelto a suceder desde hace 30 años, descubre cuándo y cómo poder verlo de forma segura.

Recordemos que existen tres tipos de eclipses solares:

Eclipses totales: Cuando la Luna cubre por completo el Sol.

Eclipses anuelares: Cuando sólo cubre el centro de la estrella, dejando visible su parte exterior y dando como resultado un anillo luminoso (de ahí su nombre).

Eclipses parciales: Cuando la Luna cubre sólo una parte del Sol, como si le hubiera dado “un mordisco”.

¿Cómo ver en México el eclipse anular de Sol 2023?

El eclipse anular de Sol 2023 sucederá el póximo 14 de octubre de 2023 y podrá ser visto en México, en especial en la Península de Yucatán donde se observará el fenómeno astronómico en todo su esplendor. La última vez que fuimos testigos de un sucedos así en nuestro país fue el 10 de mayo de 1994.

De acuerdo al New York Times, no es seguro ver este fenómeno de forma directa para no dañar tu vista, lo aconsejable es que uses anteojos protectores especiales. La UNAM ha recomendado utilizar filtros para soldar del número 14, o más, estos son fáciles de conseguir en ferreterías y tlapalerías.

Este evento será la antesala al eclipse total de Sol que sucederá el 4 de abril de 2024 y también será visible en México.