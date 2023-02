Para este sábado se tiene programada la participación de varios DJ’s de talla internacional, entre los que destacan Adalamoon, Adam Beyer, All Mix, Aluna, Andruss, Anna, Aradia, Artbat, Azzecca, Berelau, Cosmic Gate, Dogma, Liquid Stranger, Kepler, Tïesto, YDG, Sean Doron, Sussie 4, Matroda, La Dinastía Drag, Leska, Deorro, Diana Estrada, Mayan Souls, y Malo, etc.

El Electric Daisy Carnival (EDEC) está de vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un horario extendido y si no te quieres perder la edición 2023 te dejamos donde puede seguir en vivo la transmisión de este sábado 25 de febrero a partir de las 14:00 horas. Te dejamos la transmisión de cuatro de sus escenarios.

