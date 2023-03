Los Premios Oscar 2023 en su edición 95 se llevará a cabo este domingo 12 de marzo en punto de las 19:00 horas, aunque antes se llevará la alfombra champán que este año cambió de su color tradicional rojo, esta comenzará a las 16:00 horas.

Posteriormente, seguirá la transmisión desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, donde todos los nominados e invitados estarán presentes para ver la lista de ganadores a lo mejor del séptimo arte en el último año.

¿Dónde ver en vivo y en Televisión los Oscar 2023?

Así que si no te quieres perder la transmisión por televisión podrás seguirla a través de TNT, pero si está fuera de casa no te preocupes, el canal de Los Oscars han creado un en vivo para que no te pierdas todos los detallas, aquí te la dejamos y disfruta viendo el triunfo de algunos de los mexicanos nominados.