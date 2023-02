Se ha filtrado que atletas podrían haber roto las reglas de Exatlón All Star 2023 al haber supuestamente tenido intimidad. ¿Sucedió en el equipo rojo o azul?

ESCÁNDALO en Exatlón All Star 2023: ¿Atletas tuvieron INTIMIDAD?

Ha concluido la segunda semana del reality de campeones, los 21 jugadores que quedan en la competencia han demostrado que su objetivo es llegar a la final, aunque alguno han encontrado tiempo para discusiones, polémicas y hasta el romance; por ello un nuevo rumor ha escandalizado los fans, se ha filtrado que atletas podrían haber roto las reglas de Exatlón All Star 2023 por haber tenido intimidad.

A lo largo de las temporadas de Exatlón, han surgido varios romances, ya que el pasar tanto tiempo juntos hace que algunos atletas lleguen a enamorarse, pero nunca antes había surgido el rumor de que una pareja de competidores rompiera las reglas de esta forma.

¿Atletas tuvieron intimidad en Exatlón All-Star 2023?

La cuenta de spoilers Reyna de los spoiler exatlon México fue la que reveló que atletas del reality habían tenido relaciones intimas, después de que en el último programa de esta semana, el equipo rojo se quejará de que los azules entrenaron hasta altas horas de la noche, por lo que no los habían dejado dormir.

Aunque algunos internautas han publicado comentarios de quién podría ser la pareja que rompió las reglas, pero la cuenta de filtraciones no reveló los nombres y tampoco aclaró si se trataba de integrantes del equipo rojo o el azul.

Por el momento, la producción de Exatlón All Star 2023 no ha desmentido el rumor, pero otros sitios, como Reality de Titanes en Youtube, consideran que algo así no podría haber sucedido.

Atletas participantes de Exatlón All-Star 2023

Equipo Rojo

Equipo Azul

¿Dónde y cómo ver Exatlón All Star 2023?

Exatlón All Star 2023 puede verlo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas y los Domingos de Eliminación a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.