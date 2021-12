De las acaloradas y pasionales discusiones que se han desatado en las mesas de análisis de ESPN, unas de las más controvertidas es la que se dio entre David Faitelson y Francisco Gabriel de Anda. A tal grado llegaron las fricciones entre ambos que la televisora les advirtió que suspendería a ambos.

En una conversación abietra y profunda en El canal de Javier Alarcón en Youtube, David Faitelson recordó que en alguna ocasión emitió fuertes comentarios que le causaron molestias a Francisco Gabriel de Anda y entre los dos surgió una situación muy incómoda y polémica.

"Tuve un desencuentro con Paco Gabriel de Anda que fue duro, difícil, porque siento que él no entiende que lo que se dice en el estudio ahí se queda, fuera del estudio es completamente diferente", expuso David Faitelson y reconoció que "quizás yo también me pasé cuando él era directivo de Chivas y en algún momento dije que me avergonzaba de haber sido su compañero en ESPN, pero es mi estilo, dar un paso adelante y en ocasiones dos para atrás para aceptar que me equivoqué".

La advertencia de ESPN

Los roces entre David Faitelson y Francisco Gabriel de Anda tuvieron una escalada y llegaron a las altas esferas de la televisora donde hubo una fuerte llamada de atención para ambos. Faitelson rechazó de inmediato el la advertencia que le dieron.

"El tema de Paco Gabriel de Anda se fue tanto de las manos que en un momento la empresa dijo: ‘los vamos a suspender a los dos’ y yo nunca he tenido alguna suspensión en mi vida y yo dije: ‘el día que me suspendan, me voy’", recordó David Faitelson quien aprovechó la ocasión para aclarar que “no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón con nadie, con absolutamente nadie; pude haber tenido enemigos, diferencias, pero al final del día no pasa absolutamente nada".