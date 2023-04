Ha surgido una nueva frase viral, si no sabes de qué trata te contamos su origen, el cual tuvo un final feliz

Hoy la frase quedó inmortalizada en Tiktok y Peluche se está recuperando , ya que sí fue al veterinario a curarse de un posible golpe de calor que sufrió su peludo, actualmente la publicación tiene ocho mil reacciones y las opiniones no se han hecho esperar.

El video tuvo millones de reproducciones, por lo que ahora se convirtió en una frase que también se hace referencia a hacerse tonto, puesto que Rene, quien es el dueño del perro, no llevó de manera inmediata a su perro peluche, por lo que también fue criticado y señalado como que andaba “Echándole cal al peluche”, haciéndose wey.

Todo apunta a que el usuario de la cuenta Renegui880, fue el creador de la peculiar frase, misma que no es algo tan bueno, pues, “Echarle cal al peluche, hacerse wey” y es que el usuario se refiera a “peluche” su perro, quien no está bien de salud, por lo que “echarle cal”, es hacer alusión a que podría estar viviendo sus últimos días y que en México la cal se utiliza para la construcción, pero también se puede utilizar para los animales muertos, ya que la cal acelera el proceso de destrucción de los mismos y evita que huela feo.

Desde hace unas semanas se ha venido escuchando la frase “Echarle cal al peluche”, algo que es más recurrente en la plataforma de Tiktok, por eso, te decimos cómo surgió y qué significa, para que no te tome desprevenido y estés actualizado.

