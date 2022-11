El pasado Lunes la NFL regresó a México con el enfrentamiento de San Francisco 49ers y Arizona Cardinals, el juego estuvo amenizado en el show de medio tiempo por Grupo Firme y aunque cientos corearon sus canciones, también se hicieron escuchar los abucheos en el Estadio Azteca. Esta tarde, el vocalista de la agrupación, Eduin Caz ha hecho frente a la polémica y lanzó una publicación dando sus primeras declaraciones, además aprovechó para enviarle un mensaje al portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa.

En la web circulan varios videos grabados durante la presentación de Grupo Firme en el "Monday Night Football", donde se alcanzan a escuchar abucheos y silbidos de algunos asistentes.

A través de su cuenta oficial de Instagram el vocalista de Grupo Firme compartió:

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday Night Football, al cuál felicito a mis amigos de los 49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir que no soy moneda de oro”.