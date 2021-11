¿Qué pasó el 21 de noviembre? El 21 de noviembre es el tricentésimo vigésimo quinto día del año y a lo largo de la historia en este día han sucedido diferentes eventos. Descubre qué pasó un día como hoy hace algunos años.





¿Qué se celebra hoy 20 de noviembre?

Día mundial del reciclaje y del aire puro

Día Mundial de la Espina Bífida

Día Mundial de la Televisión

Día Mundial del Vestido

Santoral del 20 de noviembre

San Agapio de Cesarea

San Alberto de Lovaina

San Gelasio I

San Marino de Porec

San Mauro de Cesana

San Mauro de Verona

San Rufo de Roma

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco es una persona que nació el 20 de noviembre?

. Conoce las efemérides de hoy y toma en cuenta las celebraciones y momentos históricos que no puede pasar por alto.Ya sea para sorprender a tus amigos con un dato curioso del día, descubrir si tu cumpleaños o signo del zodiaco coincide con el de algún famoso o para saber por qué hay

A los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre les corresponde el signo zodiacal Escorpio, el octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el tercero de cualidad fija.

Escorpio es un signo agua extremadamente intuitivo, este signo puede comprender los deseos profundos de quienes lo rodean y sus motivaciones, ya que tiene la capacidad de desarrollar una enorme empatía.

¿Qué famosos cumplen años el 20 de noviembre?

Goldie Hawn, actriz estadounidense.

Emma Cohen, actriz española

Alphonse Mouzon, jazzista estadounidense.

Cherry Jones, actriz estadounidense.

David Reivers, actor estadounidense.

Björk, cantante, compositora y actriz islandesa, de la banda The Sugarcubes.

Ken Block, piloto de automovilismo estadounidense.

Inés Sastre, modelo y actriz española.

Erlend Oye, músico noruego, de las bandas Kings of Convenience y The Whitest Boy Alive.

Lucía Jiménez, actriz y cantante española.

Tim Lambesis, vocalista estadounidense, de la banda As I Lay Dying.

Jonny Magallón, futbolista mexicano.

Jena Malone, actriz estadounidense.

Jesús Navas, futbolista español.

Carly Rae Jepsen, cantante canadiense.

Darvin Chávez, futbolista mexicano.

Conor Maynard, cantautor británico.



¿Quién falleció un 20 de noviembre?



1999: Horacio Gómez Bolaños, actor y guionista mexicano

2006: Robert Lockwood Jr., guitarrista estadounidense de blues

2007: Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director español

2010: Rosaura Andreu, actriz y presentadora de televisión cubana

2010: Silverio Cavazos, político mexicano; asesinado

2011: Anne McCaffrey, escritora estadounidense

2012: Deborah Raffin, actriz estadounidense

2014: Joaquín Bedoya, cantante y compositor colombiano

2015: Germán Robles, actor mexicano

Acontecimientos del 20 de noviembre: ¿Qué pasó un día cómo hoy?



164 a. C.: Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén.

1272: Tras la muerte del rey Enrique III (el 16 de noviembre), su hijo, Eduardo I se convierte en rey.

1789: Carolina del Norte es admitida como el duodécimo estado de los Estados Unidos.

1791: El coronel Napoleón Bonaparte es promovido a General y designado comandante en jefe del Ejército de la República Francesa.

1877: Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos.

1969: Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Satō acuerdan la devolución a Japón de Okinawa.

1990: Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System en Japón.

2002: la OTAN invita a Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia a convertirse en miembros.

2011: One Direction lanzó al mercado de Reino Unido su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.

2018: En Xiutetelco, Puebla, México sucede una explosión con al menos 4 muertos