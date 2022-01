Después del revuelo que causó en el Abierto de Australia por no colocarse la vacuna contra el COVID-19, el tenista serbio, Novak Djokovic, tiene las puertas abiertas en México para no acatar las reglas que el mundo ha dictado para evitar que se siga propagando el coronavirus, el cual ha cobrado casi 6 millones de vidas alrededor del mundo, así lo dio a conocer Raúl Zurutuza, Director del Abierto Mexicano de Tenis a la agencia EFE.

Y es que Novak ha generado polémica por no querer vacunarse, lo que ha provocado diversas posturas, pero en su mayoría se ha llamado irresponsable al raquetista, por ello el propio Gobierno de Australia decidió deportarlo, ya que sus reglas en el país de Oceanía son muy claras en cuanto a tener que aplicarse las vacunas que desde su salida han ocasionado que miles de personas se salven de que el virus sea mortal.

Pero al parecer a la organización del Abierto que se lleva en la Bahía de Acapulco es lo que menos les interesa, pues de acuerdo con Zurutuza, confirmó que en México no tendría ese problema, por lo que, si tiene el deseo de disputar el torneo de la ATP 500, la organización estaría más que encantada de recibirlo bajo las condiciones que el atleta europeo ha solicitado en diversas ocasiones, situación que sería complicada pues el serbio ya está apuntado para un torneo en Dhubai en las mismas fechas.

“Que sea una decisión de Novak el venir a Acapulco, él siempre será súper mega bienvenido. Su acceso ya tendría que ser vía wildcard, vamos a dejar que él tome la decisión a título personal yo lo veo complicado que venga porque una semana después de Copa Davis”, dio a conocer Zurutuza, quien reveló que a pesar de que no se le pedirá un certificado de vacunación, se espera que permita que se haga las pruebas de antígenos, así como el uso de cubrebocas.

“La ATP no te exige que pidas como torneo no exiges las vacunas, lo que la ATP hace es seguir los lineamientos que el país tiene para la entrada de los visitantes a territorio nacional. Como México no pide la vacuna, nosotros no podemos exigir una vacunación, de hecho, hay dos protocolos, un protocolo para jugadores vacunados y otro para no vacunados”, señaló el directivo, quien ha conseguido que este abierto tome relevancia en el calendario de la ATP, ya que no dejan de asistir figuras de primer nivel.