Este martes, la Liga de Arabia Saudita se paralizó para vivir el encuentro entre Al-Hilal y Al-Nassr, dos de los equipos más improtantes de aquel país, siendo este último donde se desempeña nada menos que Cristiano Ronaldo, quien en las últimas horas despertó polémica debido a un gesto que pareció realizarle a la afición rival.

A pesar de que el equipo de CR7 marcha segundo en la tabla de posiciones y llegaba mejor al partido contra el último campeón de Asia en la cancha del King Fahd International, el Bicho no pudo evitar la caída por 2 a 0 tras los dos goles de Odion Juge Ighalo.

Sin embargo, no se habló tanto de la irregular actuación del portugués como del video que se difundió sobre él una vez que salió del campo de juego. Al retirarse del verde césped, los aficionados de Al Hilal le dedicaron al ex del Real Madrid el típico cántico de "Messi, Messi" que utilizan los fanáticos de la Pulga para alabar a su ídolo, y el delantero no se quedó de brazos cruzados.

VIDEO: Polémico gesto de CR7 a la afición de Al-Hilal

En un video que se ha viralizado a través de las redes sociales, Cristiano Ronaldo pareció responderles a sus detractores la ofensa tomándose la zona de la entrepierna. ¿Fue intencional o casual?