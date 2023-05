Javier Hernández ha hecho algunos cambios en su vida desde hace algunos años, pero en esta ocasión viene desde el lado físico, pues su entrenador ha revelado cómo luce el atacante del LA Galaxy actualmente, dando un giro de 180 grados a su cuerpo, en comparación con algunos años.

Y es que el tapatío ha puesto manos a la obra para cambiar su aspecto físico, dejando atrás el sedentarismo a pesar de que entrena todos los días con su equipo angelino, pero ahora lo ha hecho con una meta diferente, el de cambiar su aspecto físico, pues desde antes "amenazó" con hacerlo.



El responsable de orquestar todo esto es Roydian Chan, quien compartió el cambio físico que ha tenido el mexicano desde hace unos años, para ser exactos desde el 2020 a la fecha, cuando dejó el Viejo Continente para llegar a la MLS.



"Javi y yo nos conocimos hace más de 3 años. Ya era una leyenda en su país y en el mundo del fútbol. Recuerdo que me dijo: “Aún no he terminado. Me convertiré en una versión aún mejor de mí mismo y probaré que todos están equivocados"



"Luego se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de México y de alguna manera logró rejuvenecer y parecer 3 años más joven que cuando lo conocí hace 3 años. Bueno, en realidad, sabemos exactamente cómo", escribió en su cuenta de Instagram Chan.

Los números de CH14 en el 2023

A pesar de que una lesión muscular lo alejo del arranque de la temporada por cinco fechas, el Chicharito está de regreso, viendo sus primeros minutos desde hace casi un mes ante el Houston, por lo que ya tiene una anotación y una asistencia en su lista. Esta situación debe ser una buena noticia para su equipo, quienes no han arrancado con el pie derecho, pues suman solo un triunfo tras nueve partidos disputados.