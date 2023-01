Si no cuentas con Telemundo, la cadena por la que se transmite esta exitosa serie, hay una forma en la que puedes ver los capítulos completos de la nueva temporada de forma gratuita.

El Señor de los Cielos acaba de estrenar su temporada 8 y si tú no cuentas con el canal Telemundo o no estás suscrito a su app y quieres saber en dónde ver los capítulos completos gratis, no te preocupes ya que esto es mucho más fácil de lo que parece.

Y no, no te vamos a recomendar que te dirijas a alguna página en la que puedas ver esta exitosa serie de forma ilegal, sino todo lo contrario, ahora mismo sabrás cómo puedes ver todos los capítulos completos de la temporada 8 de forma totalmente legal y lo mejor, sin cortes comerciales.

El Señor de los Cielos Temporada 8: Aquí puedes ver los capítulos completos gratis

Todo lo que tienes que hacer es dirigirte a la página oficial de Telemundo en YouTube y buscar la sección dedicada a El Señor de los Cielos en donde día a día se estarán subiendo los episodios completos de esta serie en la que se ve el regreso de Aurelio Casillas, quien después de haber muerto aparentemente en la temporada anterior, regresará en la temporada 8 a buscar venganza en contra de quienes atentaron en contra de él y de su familia.

Y si no quieres complicarte buscando la sección de la que te acabamos de hablar para que puedas ver los episodios completos gratis, todo lo que debes hacer es dar clic en este enlace. Ahora, regresando a la serie, El Señor de los Cielos no solo deberá enfrentarse a viejos enemigos como en el caso de Pío José quien ya estaba celebrando la muerte de su rival, sino que ahora Aurelio Casillas deberá hacer frente a nuevas amenazas, como la de Tracy Lobo, la agente de la DEA o la de Julio Zambrana, un peligroso señor del crimen.

¿La temporada 7 de El Señor de los Cielos iba a ser la última?

Eso parecía ya que el actor Rafael Amaya quien interpreta a Aurelio Casillas, el protagonista de la serie estuvo enfrentando serios problemas debido a que tuvo que lidiar con problemas de adicción a las drogas, situación que lo mantuvo alejado de las cámaras desde 2020 hasta la fecha. Incluso algunos medios de comunicación especularon con la posibilidad de que fuera culpa del personaje que interpretaba el haber caído en esta situación, sin embargo el actor desmintió esto en una entrevista en la que dijo:

"No fue el personaje, fui yo; la decisión fue mía, no era Aurelio; se entrena para dejar el personaje en el clóset, pero sí me dejé llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo y el ego".

El actor mexicano fue muy enfático al señalar que fue él mismo el causante de sus problemas de adicción debido a que no estaba preparado para la descomunal fama repentina que le llegó al interpretar a Aurelio Casillas, sin embargo en la actualidad ya se ha recuperado de este problema y en estos momentos se encuentra más pleno y disfrutando el éxito que está teniendo esta serie.