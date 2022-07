Todo está listo para que se lleve a cabo DEPORTIUM PUEBLA 2022, el 5° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, en donde habrá especialistas de gran talla como es el caso de la Nutrióloga del deporte de Alto Rendimiento, Yoana Sinue, quien platicó en exclusiva con Bolavip México sobre los temas de nutrición que involucran a diversas disciplinas olímpicas, y cómo se pueden ver mermadas por decisiones poco ortodoxas para algunos como el caso del consumo del alcohol, el cual la propia FIFA ha revelado que no es tan recomendable en especial para los futbolistas profesionales.

Ante esta aseveración, Sinue confesó que no es una práctica que ella recomendaría a atletas de este tipo: "Lo único que no los dejo es tomar alcohol, eso sí no, el alcohol se puede beber en cantidades moderadas pero después de tener temporada de competencias no durante, puede mermar su rendimiento. Un atleta olímpico por ejemplo ellos tienen ciertas etapas de su entrenamiento en que no están en una competencia a tope pueden beber, pero si se encuentran dando todo, no deben tomar por ninguna circunstancia".

Para Yoana el consumo de bebidas alcohólicas podría tener repercusiones innecesarias: "En el caso del futbol obviamente no es conveniente porque ellos mantienen una competencia constante, y la verdad no lo recomendaría porque su desempeño si se podría ver disminuido a menos que fuera una cantidad mínima, casi imperceptible, ahí si, pero la verdad no lo recomiendo en pleno torneo, porque sí va a afectar su rendimiento, pero también creo que eso es responsabilidad de cada atleta, cada uno conoce su cuerpo y sabe hasta donde puede llegar y saber cuando tiene que dejar de hacerlo".

Sinue, quien cuenta con un Máster en Nutrición Deportiva, confesó que todo atleta debe compaginar una buena alimentación acompañado de salud mental para evitar un desajuste general en que vea afectado su rendimiento: "De pronto un atleta de Alto Rendimiento puede tener un ataque de ansiedad por ciertos alimentos por la competencia que tienen en puerta, y otros que hacen todo lo contrario, eso habla de que siempre se tiene que trabajar en conjunto con el psicólogo sobre su relación con la comida, de que no tienes necesidad de algunos alimentos, y nuestro trabajo de este lado también es conseguir un consumo que aminore dicha ansiedad".

De acuerdo a la experta en nutrición, las modas del estilo de dietas que se han ido imponiendo no benefician a la población en general, pues un plan alimenticio debe ser cobijado por un experto, y por ello detalló que elementos básicos debes llevar en una dieta si quieres estar sano, pues según Sinue no todos tienen acceso a un especialista, pero pueden cuidarse en lo posible.

"Las dietas tienen que hacer totalmente individuales para cada persona, no es seguir modas más bien es buscar a un especialista de la nutrición que te pueda guiar al ritmo que tú necesitas. Yo les recomendaría que traten de llevar una alimentación lo más saludable posible, quitar alimentos que no les dan ningún nutriente a tu cuerpo, no beber refrescos, aguas o jugos azucarados, teniendo una actividad diaria, puede ser desde caminar 30 minutos y también incluir más verduras y frutas a tu dieta, porque entiendo que hoy en día el estilo de vida es bastante acelerado y si hacemos esos pequeños detalles pueden hacer un cambio, y si se pueden hacer un estudio general de orina ahí se puede ver los ajustes que pueden hacer".

El 11 de Agosto será parte de este magno foro que será Deportium, en donde Yoana compartió que estará impartiendo sus conocimientos sobre la nutrición que llevan los atletas de Alto Rendimiento y compartirá lo que ha estado realizando con los deportistas, así como la importancia que tiene la alimentación previo y posterior a una competencia, además de que impartirá un taller sobre este tema pero para que cualquiera puede saber como alimentarse si practica deporte habitualmente.