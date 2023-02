Es el otro mellizo que le hicieron creer a Marena que había muerto. Él no se quedó con la familia Torrenegro, pues vive con una familia humilde, pero muy unida, todo será un cambio cuando descubra a su verdadera madre y padre.

En su antigua identidad era Adrián Hernández y se enamoró de Marena Ramos, pero no era correspondido porque ella amaba a Gael Torrenegro. Por años creyó que Marena estaba muerta y ahora descubrió que está viva y que ahora es Leona Bravo.

