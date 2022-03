El actor Will Smith subió nuevamente al escenario para recibir un premio Oscar y disculparse con la Academia tras golpear a Chris Rock en pleno evento.

“El amor te hace hacer cosas locas”: Will Smith gana un Oscar y se disculpa con la Academia tras golpear a Chris Rock | VIDEO

Will Smith ha ganado esta noche el Oscar a Mejor Actor por su increíble trabajo en Rey Richard: Una familia ganadora, pero al recibir su estatuilla soltó en llanto y utilizó parte de su discurso para disculparse con la Academia, tras haber golepado a Chris Rock, mientras este bromeaba sobre su esposa Jada Pinkett Smith en los Premios Oscar 2022.

Will Smith ha protagonizado películas inolvidables de acción y drama, pero esta noche protagonizó uno de los momentos que sin duda ya son parte de la historia de los Premios Oscar, y es que en plena celebración subió al escenario a golpear a Chris Rock. El momento ya ha causado, memes, narraciones de box y hasta stickers de WhatsApp.

El actor subió nuevamente al escenario, pero esta vez para recibir un galardón, Will Smith protagonizó la película "King Richard", trabajo que lo llevó a ganar el Óscar a mejor actor en esta la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, ganándole al español Javier Bardem por "Being The Ricardos".

Will Smith se disculpa

Al momento de recibir su estatuilla a Mejor Actor, Will Smith lloró y utilizó el momento para disculparse por haber golpeado a Chris Rock: “Espero que La Academia me vuelva a invitar”, añadió el actor.