A continuación conocerás el caso de un billete de 20 pesos que se vende en 200 mil pesos y si quieres saber si lo tienes, en este artículo podrás encontrar una lista de características que te ayudarán a identificarlo, por lo que estás a punto de conocer un caso en el que un usuario de Mercado Libre se topó con este artículo, y lo ha puesto a la venta a cambio de una descomunal cifra.

Pero antes de continuar con la información, recuerda que en México no hay alguna institución que regule la compra y venta de billetes entre coleccionistas, por lo que si te topas con alguno de estos o con una moneda que pudiera ser valiosa, lo mejor que puedes hacer es acercarte con un experto en numismática o notafilia, para que te informes sobre el valor de tu objeto entre los coleccionistas y así, ver si la puedes vender a un precio elevado para obtener un ingreso extra para enfrentar la inflación. Y con esto en mente, es momento de que conozcas este billete que se vende en una fortuna.

¿Cómo saber si tienes el billete de 20 pesos que se vende en 200 mil pesos?

A continuación enlistamos las características de este artículo para que si te llegas a topar con él, puedas saber si es el mismo que se puso a le venta en Mercado Libre por una auténtica fortuna y que se ha viralizado por ser un billete de una denominación muy baja, que se vende a un precio de locura:

Familia: G .

. Medidas: (mm)120 x 65 .

. Material: Polímero .

. Anverso: Se representa la consumación del proceso histórico de la Independencia de México .

. Reverso: Se representa el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en el estado de Quintana Roo, patrimonio natural de la humanidad.

Los colores predominantes del billete son: El verde y el rojo.

¿Por qué este billete de 20 pesos que se vende en 200 mil pesos?

De acuerdo con el propietario del mismo el precio se debe a que el billete pertenece a la serie BB, la cual sería una de las más buscadas por los coleccionistas sin embargo, el mismo dueño de este artículo no da muchas más razones por las que vende su objeto a un precio tan alto, por lo que hay que ver este tipo de publicaciones con mucho cuidado, para no invertir dinero en una pieza que podría no ser tan valiosa como la describen.

Sin embargo en México abundan los casos en los que billetes que se consideran de colección abundan, como el caso del billete de 100 pesos que se vende en 150 mil, o el de 50 pesos que se vende en 300 mil pesos, por lo que hay que aprender a diferencias bien los billetes que pueden ser coleccionables de los que no lo son.