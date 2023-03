Entre los deportistas mexicanos más destacados de la historia se encuentran el futbolista Hugo Sánchez por sus goles con el Real Madrid, el beisbolista Fernando Valenzuela por haber ganador la Serie Mundial con los Dodgers de Los Angeles y Julio César Chávez, para muchos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

A finales de los 80 y principios de los 90, las peleas de Julio César Chávez fueron auténticos episodios gloriosos del deporte mexicano, a tal grado fue su dominio en el boxeo que llegó a generar admiración en deportistas sobresalientes de otros países en la época como el futbolista argentino Diego Armando Maradona.

Con el paso del tiempo trascendió que tanto Julio César Chávez como Diego Armando Maradona tuvieron problemas de adicciones a las drogas. Por eso cuando el astro argentino del futbol tuvo su programa La Noche del 10 quiso tener como invitado al César del boxeo quien se negó a asistir.

Tiempo después, Julio César Chávez y Diego Armando Maradona se encontraron en Culiacán donde el argentino fue director técnico de los Dorados de Sinaloa; entonces, el mexicano le reveló por qué no aceptó la invitación a La Noche del 10. "Cuando estuve con Maradona en Culiacán, yo tenía una impresión mala de él, y se lo dije en su cara, 'tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa', porque él me invitó a su programa y yo no quise ir", contó Julió César Chávez. "Pero ahora que te conozco pido disculpas", le dijo el boxeador al futbolista.

Diego Maradona y su admiración por Julio César Chávez

En entrevista con el youtuber Adrián Marcelo, Julio César Chávez reveló el gran afecto y admiración que Diego Armando Maradona le profesaba: "No sabía qué hacer conmigo; estaba besándome y alabándome, puras cosas bonitas, me quedo con ese bonito recuerdo".