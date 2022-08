Uno de los delanteros sudamericanos más espectaculares que han venido al futbol mexicano en los últimos 20 años fue, sin duda, el ecuatoriano Christian Benítez quien manifestó su gran capacidad ofensiva primero con los Guerreros del Santos y después con las Águilas del América.

Christian Benítez debutó en la primera división del futbol mexicano en el torneo Apertura 2007 con los Guerreros del Santos y con este equipo se mantuvo hasta el Clausura 2011, posteriormente militó con las Águilas del América entre el torneo Apertura 2012 y el Clausura 2013.

Christian el Chucho Benítez se marchó al futbol de Qatar y en este país falleció repentinamente el 29 de julio de 2013, dejando entre quienes convivieron con él un grato recuerdo y vivencias, como una que tuvo con Daniel Guzmán quien fue su director técnico en el Santos entre el torneo Apertura 2007 y Clausura 2009.

Daniel Guzmán, quien recibió a Christian el Chucho Benítez en el futbol mexicano, reveló en una entrevista en el podcast de David Medrano, periodista de TV Azteca, que en una ocasión llegó a los golpes con el delantero ecuatoriano. "Con el único que discutí fue con Chucho Benítez y llegamos a los golpes con guantes de box. Fue en un entrenamiento, hice las indicaciones después de un partido, y en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, Chucho me dijo que no quería entrenar, y yo pensé que estaba bromeando, le dije 'vas a entrenar' y él me dijo 'no entreno'. Le pregunté '¿cómo lo arreglamos?' y él me dijo que 'a golpes'. Al otro día nos subimos a un ring, para no hacer el cuento largo, le tiré dos golpes de Canelo que lo conectaron bien, pero mi negrito, en paz descanse, me puso un tunda, me rompió una costilla, pero la verdad todo muy sano, no lo quería golpear porque sino me corrían del club".

Daniel Guzmán se confesó con David Medrano

En esa charla con David Medrano, Daniel Guzmán señaló que procura tener relaciones cordiales con sus futbolistas, pero "a veces el jugador se confunde y piensa que uno no es humano, pero a mí también me duele perder el partido, me duele que se burlen de mí, y a veces llega un punto de tensión fuerte. Luego tú das una indicación como líder y alguien te la debate, si no es por las buenas, pues es a otro manera, pero de ahí a más, no David, soy un conciliador".