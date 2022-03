Todavía resulta extraño pensar que un astro de la talla de Ronaldinho haya pasado por la Liga MX. Con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro, en la temporada 2014/2015, el brasileño que brilló en Barcelona llenó cada uno de los estadios que visitó en México y dejó pinceladas de magia para el recuerdo de los fanáticos.

De regreso a tierras aztecas para participar de la ceremonia de Investidura número 10 del Salón de la Fama, que tuvo lugar en el Auditorio de la Gota de Plata, en Hidalgo, el brasileño se emocionó con las muestras de afecto recibidas y recordó con mucho cariño su paso por la Liga MX; al igual que lamentó la violencia que se desató hace nada más que unas semanas en el mismo estadio al que había encantado con su alegría.

Ya finalizada la ceremonia, quien tuvo elogios para Dinho fue el gran Hugo Sánchez, gloria mexicana del Real Madrid. Habitualmente polémico en sus declaraciones, esta vez será difícil encontrar fanático del futbol mexicano que no coincida con las palabras del Pentapichichi. "Ronaldinho merece estar para siempre en este Salón de la Fama", comenzó diciendo en ESPN.

Y agregó: "Ronaldinho es un personaje del futbol mundial. Con su Selección de Brasil y con el Barcelona fueron sus mejores momentos. Incluso cuando ha habido situaciones que lo han ensuciado un poco, prevalece tanto lo positivo, lo futbolístico, que bien merecido lo tiene. La alegría del futbol, Ronaldinho la tenía en sus pies y lo mostraba con su cara, siempre sonriendo".

Ronaldinho lamentó la violencia en La Corregidora

Después de haber llevado tantas alegrías al estadio de La Corregidora, Ronaldinho lamentó que en ese mismo recinto y hace nada más que unos días se haya desatado uno de los episodios más violentos en la historia del futbol mexicano. "Difícil de creer yo que he vivido ahí jamás imaginaria que pasaría eso. Le mando un abrazo a todos los amigos que he hecho y espero que pronto puedan tener de nuevo una vida normal. Es difícil creer que pasó algo así, pero pasó y ojalá no vuelva a pasar algo de este tipo", expresó el brasileño.