Luego de superar el difícil momento de su divorcio de la modelo australiana Sarah Kohan, el delantero mexicano de Los Ángeles Galaxy Javier Chicharito Hernández ha vuelto a compartir con sus seguidores en la red social Instagram fotografías con sus dos pequeños hijos Noah y Nala.

En la red social Instagram, Javier Chicharito Hernández mostró dos imágenes donde se le ve disfrutando del momenento, una con Noah, su primer hijo nacido el 16 junio 2019 cuando el delantero pertenecía al Sevilla, y otra con Nala, su segunda hija, nacida el 7 octubre 2020 cuando ya estaba en Los Ángeles con el Galaxy.

Y en ese doble posteo, el máximo goleador en la historia de la selección mexicana Javier Chicharito Hernández les dedicó un mensaje. "¿Y qué si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que lo saben, pero se los quiero volver a repetir… son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Mi amor por ustedes no se puede comparar y es infinito. Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir esto que estoy viviendo".

Recién iniciada la temporada 2022 con la MLS y en medio de la polémica por no ser llamado a la selección mexicana, Javier Chicharito Hernández continuó con su mensaje. "Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto. Les prometo que todo lo que hago es por ustedes y que seguiré trabajando para ser un mejor humano día con día y el papá el cual ustedes y yo nos sintamos orgullosos. Gracias porque no importa que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa en esta vida es el amor y ustedes hacen que sienta el amor mas profundo e incondicional que existe".

¿Cuándo juega el Chicharito Hernández?

"Gracias por las carcajadas, por darme tantas lecciones, por sus besos, abrazos, por sus mil y un maneras de demostrar amor, sobre todo gracias por permitirme crecer a su lado y formar parte de su vida. Los amo con todo mi corazón", finalizó Javier el Chicharito Hernández quien jugará el sábado con Los Angeles Galaxy contra el Seattle Sounders.