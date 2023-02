La serie Demon Slayer ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo y México no ha sido la excepción, por lo que próximamente habrá un evento para fans y aquí sabrás todo sobre él.

El evento de Kimetsu No Yaiba llega a la CDMX: Boletos, lugar y fecha aquí

El evento de Kimetsu No Yaiba llega a la CDMX y para que no te pierdas de este auténtico suceso si eres un seguidor de hueso colorado de la serie, aquí podrás conocer los precios de los boletos, y el lugar y la fecha en la que se realizará este fan fest que buscará reunir en un solo sitio a quienes ven esta serie que en el continente americano ha sido bautizada como Demon Slayer.

Esta serie de manga que llegó al anime y que fue creada por Koyoharu Gotōge, debutó el 15 de febrero de 2016 y tiene una historia que ha cautivado a sus seguidores ya que habla de la vida del joven Tanjiro Kamado, quien emprende un viaje arriesgado para buscar una cura a la maldición de su hermana y vengar a su familia asesinada por un demonio. Con esta historia de fondo era imposible que la serie no se volviera un fenómeno, lo que explica por qué habrá este fan fest en la CDMX.

El evento de Kimetsu No Yaiba será en la CDMX y estos son los precios de los boletos

Los precios de las entradas se muestran a continuación y para adquirir tus pases, los cuales se pondrán a la venta a partir de hoy 3 de febrero solo debes dar clic en este enlace. Dado que el evento se realizará en las salas de Cinépolis, los precios de los boletos son los siguientes:

Sala Tradicional 500 pesos

Sala Vip 600 pesos

El evento de Kimetsu No Yaiba será en la CDMX en este lugar y fecha

El fan fest de Demon Slayer se llevará a cabo en el Cinépolis Oasis Coyoacán, que se ubica en Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Oxtopulco en la alcaldía Coyoacán y se realizará el próximo sábado 4 de marzo, fecha en la que el Demon Slayer World Tour permitirá que los fans de la franquicia vivan una experiencia en la que podrán ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- To the Swordsmith Village”.

Además podrán disfrutar de un corte especial que mostrará los dos últimos episodios del la temporada pasada “Arco del Distrito del Entretenimiento” totalmente remasterizados para 4K para cine y una hora de material inédito, en un evento que ocurrirá también en 7 ciudades al rededor del mundo: Tokio, Los Angeles, Paris, Berlin, Seúl, Taipei y Ciudad de México, siendo esta sede la única presente de América Latina.

Horarios del evento de Kimetsu No Yaiba en la CDMX

El evento está programado para llevarse a cabo en los siguientes horarios: