"Una nueva forma de entender el fútbol". Con ese lema se vende en el mercado la Kings League, el torneo de futbol 7 creado por Gerrard Piqué (exjugador profesional) e Ibai Llanos (uno de los streamers más importantes del mundo). Con un formato innovador y un impacto sensacional en las redes sociales, están revolucionando las plataformas digitales y hasta le dan pelea a La Liga Española en cuanto a audiencia.

La liga cuenta con 12 equipos, y los presidentes de cada uno de ellos tienen la libertad de invitar a futbolistas o personalidades relacionadas al deporte para los distintos partidos, como lo fue Chicharito Hernández. Juan Sebastián Guarnizo, quien representa a México, está al mando de Aniquiladores FC y acaba de revelar que, para la sexta jornada, llevará a una persona más que especial...

En una entrevista con los organizadores del torneo, el streamer azteca nacido en colombia confesó que ya tiene apalabrado a un jugador vinculado con la Liga MX. "Quiero traer a un futbolista activo. Me he enfocado más en lo latino, me traería a alguien de México. Y muy seguramente de la Liga MX. Me encantaría a alguien de Rayados", confesó.

Más adelante completó: "Tengo muy buena relación con ellos. No te voy a decir el nombre porque lo voy a traer para la Jornada 6. Ya le avisé al Kun (Agüero), aunque no le avisé quién es". A pesar de que no reveló la identidad, se trataría de Rodolfo Pizarro, quien acaba de irse de Monterrey y está realizando la pretemporada con el Inter Miami de la Major League Soccer.

El ex-Chivas y Selección Mexicana recién comienza la actividad el 25 de febrero, por lo que tendría la libertad para presentarse en España a disputar un partido (sería el domingo 12 de febrero) y regresar a los Estados Unidos. Se siguen mutuamente en Instagram y cumple con los requisitos que apuntó, aunque todavía no está confirmado. ¿Será?