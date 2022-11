Si bien las personas con las que actúan e intervienen para cambiar su destino, son los astros los que rigen las vidas de todos y escapar a sus designios es imposible, de acuerdo con los astrólogos expertos. Por ello su influencia siempre se ve reflejada en la personalidad de la gente, causando que existan signos con personalidades muy distintas las unas de las otras. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es signo más querido? Para responder a esta duda, solo sigue leyendo para que conozcas a este integrante del zodiaco que siempre tiene el cariño de todo el mundo.

Que todos lo aprecien no es casualidad, ya que en ello intervienen los astros que, al influir en las personalidades generan que haya signos que sean más odiados, o que también existan signos considerados como tímidos. Estas diferencias entre personalidades a veces suelen ser muy fuertes y provocan conflictos por lo que es muy útil conocer las diferentes personalidades entre los integrantes del zodiaco, para tener un mejor conocimiento del entorno, sobre todo tratándose del signo más querido.

Este es el signo más querido del zodiaco

Leo es el signo más querido del zodiaco ya que su personalidad por naturaleza es amable y extoivertida, por lo que la gente quiere convivir con él a toda costa debido a sus grandes dotes de anfitrión, su optimismo contagioso y su energía incansable con la que irradia a todos. Cuando Leo habla en una reunión todo mundo calla y escucha no por que tenga autoridad, sino por que siempre tienen mensajes positivos para que todo mundo a su alrededor se sienta especial.

Y es que los nacidos entre el 23 de julio y el 23 de agosto representan la fuerza de la vida en el zodiaco y por ello, son representados con un león. Por ello Leo tiene una personalidad entusiasta, creativa, con mentalidad abierta y con mucha seguridad en sí mismo. Esto trae como consecuencia que también posea una ambición muy elevada aunque esto no bloquea para nada su capacidad de sentir empatía por los demás, lo que hace que todo tipo de personalidades se acerquen a él.

¿Por qué Leo es el signo más querido del zodiaco?

Leo es el signo más querido del zodiaco debido a su naturaleza ya que es un signo fijo y de fuego, pero sobre todo por el cuerpo celeste que le rige, que es nada menos que el Sol, por lo que la energía que irradia sirve para que todo mundo quiera estar cerca de él. Si bien en su lado negativo este signo puede ser egocéntrico, impaciente y arrogante, en su lado positivo es un signo muy sociable, leal y sincero por lo que su compañía siempre será sinónimo de estar con alguien honesto y que siempre le ve el lado bueno a la vida.

Los Leo son líderes por naturaleza y esto se debe a que no se imponen por la fuerza, sino que su empatía les sirve para entender las necesidades de los demás; por lo general es un signo de buen corazó y que siempre está dispuesto a luchar por las causas en las que cree. Así que no es extraño ver a personas de signo Leo trabajando en organizaciones no gubernamentales o fundaciones, buscando generar un cambio positivo en el mundo que les rodea.