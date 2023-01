Por la Liga MX han pasado varios futbolistas que pueden presumir de ser amigos de Lionel Messi, entre ellos el lateral derecho Dani Alves con quien fue multicampeón en la época dorada del Barcelona y el portero Nahuel Guzmán con quien llegó a coincidir en algunos partidos de la selección argentina.

Entre Lionel Messi y Nahuel Guzmán existe un común denominador: Newell's Old Boys. En ese club rosarino, Messi se formó en categorías inferiores, pero no siguió más porque no lo apoyaron con el tratamiento para su desarrollo y por eso se marchó a Barcelona; el Patón Guzmán sí jugó para los leprosos en dos etapas: entre 2005 y 2007 y entre 2009 y 2014.

Nahuel Guzmán tiene la ilusión de volver a ver a Lionel Messi en Newell's Old Boys y jugar a su lado; constantemente se lo hace saber: "Le mando un mensajito a Leo cada seis meses para ver si va a volver o no. Le pido que me avise tres días antes así armo la valija. Siempre me mete tres puntos suspensivos. Nunca sabés cuándo te va a decir que sí o que no".

Lionel Messi tiene actualmente 35 años y Nahuel Guzmán 36. A pesar de la veteranía de ambos, el portero de Tigres no pierde la ilusión de jugar al lado del astro argentino en el estadio Coloso Marcelo Bielsa: "Es el sueño de cualquier hincha de Newell’s. Como ex compañero, amigo y colega de Leo, creo que es algo que a él le gustaría, lo ha dicho en entrevistas y le ha hecho ruido. Lo veo, porque si no lo veo, se pierde la ilusión. Creo que es el sueño de los que somos hinchas de Newell’s. Verlo con la camiseta de Newell’s. Me lo imagino con la camiseta, el estadio, la gente vuelta loca. Sí que hay que acomodar muchas cosas".

Nahuel Guzmán se iría de Tigres a Newell's por Lionel Messi

El contrato de Nahuel Guzmán con Tigres tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2024, pero con el club tiene un acuerdo verbal de irse a Newell's Old Boys podría irse de los felinos si Lionel Messi quiere volver al equipo rosarino. "El día que me diga que vuelve, agarro una mochila, ni valija, y me voy. Yo en algún momento le dije que si estaba dispuesto a jugar seis meses o un año, lo acompañaba. Es la excusa para que me lleven a mí".