Acapulco Shore 10 es uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana y Manelyk González es una de las participantes más queridas por el público. Ante esto, te traemos el impresionante antes y después de la integrante del reality.

Antes de formar parte de Acapulco Shore, Manelyk González, quien nació el 12 de enero de 1989 (y tiene 33 años), trabajaba en un famoso restaurante para caballeros como hostess en la Ciudad de México.

“Yo quería tener una vida que mis papás no me podían dar, yo me empecé a relacionar con gente que no era de mi nivel social. Traían chofer, escoltas, que la bolsa, cosas que no me podían dar por la escuela en la que iba… Entonces me puse a trabajar, yo estudiaba en las mañanas y busqué trabajo en la tarde. Mi sueño era trabajar en el Starbucks, en MacDonals, pero no me lo dieron”, había dicho al respecto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

+Su influencia en las redes sociales

Sin duda que, en la historia del reality, Manelyk González es una de las favoritas del público. A tal punto que, pese a ya no formar parte, su nombre se sigue mencionando con frecuencia en las redes sociales.

Y es que no solamente su desempeño en este la convirtió en viral, sino que su relación y separación con Jawy Méndez la llenó de polémicas. Además, como si esto fuera poco, participó en La Casa de los Famosos.

+El antes y después de Manelyk González

+El inicio en Acapulco Shore

+Su progreso en el programa

+Actualidad