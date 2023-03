Este fin de semana se llevará a cabo el segundo puente del año, es por esto que Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer si tendrá o no actividad

Los bancos no abrirán, pero quedarán disponibles los cajeros y desde luego las aplicaciones móviles, aunque sí existe uno que sí estará disponible, se trata de Banco Azteca, ya que debido a que se encuentra la mayoría dentro de sus tiendas Elektra trabajarán de manera normal.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se trata de uno de los días feriados del 2023, por lo que muchas empresas no laborarán, entre ellas los bancos, así lo dio a conocer Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación por los que las instituciones de crédito deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones este 20 de marzo.

Este fin de semana se vivirá el segundo puente del 2023 , por lo que ha surgido la duda sobre si los bancos en México darán servicio en las diferentes oficinas del país, el próximo lunes 20 de marzo, pero no te preocupes, a continuación te resolveremos esa duda.

