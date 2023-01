Shakira y Bizarrap lanzaron el miércoles 11 de enero de 2023 una canción correspondiente a la Session #53, de la mítica saga del productor argentino. Inmediatamente se convirtió en un éxito y hoy llegó al puesto número 1 del top 50 global de Spotify, por lo que la cantante envío un mensaje para todas las mujeres.

El tema tiene varias indirectas hacia Gerard Piqué, ex pareja de Shakira, y hacia su actual novia, Clara Chía. Tras dos días desde su lanzamiento, la cantante le envío un mensaje a todas las mujeres, "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

También, a través de su cuenta oficial de Twitter, agradeció a Bizarrap por la colaboración y a su equipo de trabajo, al escribir, "Gracias a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado".

El mensaje de Shakira a través de Twitter