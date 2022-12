El comediante Franco Escamilla estrenó hace unas semanas su show “Voyerista auditivo” a través de la plataforma de Netflix, en ella reveló su admiración por un atleta olímpico de Guinea Ecuatorial y señaló que si algún día veía el nadador, el show sería muy feliz.

Se trata de Eric Moussambani un nadador que rompió récord no por ser el más rápido en la piscina, sino por ser el más lento en una competencia de 100 metros en la justa olímpica. A través de su show, Escamilla contó la historia del atleta y en ella externó su deseo por conocerlo.

"Estoy grabando esto para Netflix porque sé que alguien se lo va a mandar a alguien en Guinea Ecuatorial. Yo quiero que este vídeo llegue a las personas adecuadas y un día me inviten a dar un show allá (Guinea Ecuatorial) y quiero conocer a Eric Moussambani. Le quiero jugar unas carreritas”, dijo Franco.

Y después de algunos días, Moussambani vio el show en la plataforma y le respondió al originario de Cuernavaca que aceptaba su invitación.

“Me resultó increíble. Que me pronuncie una persona así y hable de mí, me resultó muy interesante también. Sinceramente, si me invita yo claro, efectivamente estaría dispuesto a ir”, respondió Eric Moussambani, aceptando la invitación de Franco Escamilla.

¿Quién es Eric Moussambani?

Moussambani fue un nadador olímpico en los juegos de Sidney 2000 y su historia se dio a conocer, ya que solo tuvo ocho meses para prepararse para la competencia olímpica, cuando todos los atletas llevan una vida entera en su deporte.

Y es que su rendimiento se vio reflejado en el tiempo, porque hizo 1 minuto, 52 segundos y 72 centésimas en realizar su recorrido de 100 metros, el tiempo más amplio en dicha competencia en la historia de esa categoría, pero lo que llamó la atención es que le alcanzó para clasificar, pues su dos contrincantes fueron descalificados por una salida en falso. Su historia fue dada a conocer debido al gran esfuerzo que implicó el haber llegado hasta ahí en tan poco tiempo sin importarle las barreras, como el tener que entrenar en la alberca de un hotel, ya que en su país no había albercas olímpicas. Otro dato curioso es que Guinea Ecuatorial es el único país africano que habla español.