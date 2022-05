Contento por estrenar Hugo Sánchez presenta en Star+, el Pentapichichi comenta que ponerse en el lugar de un periodista para entrevistar es algo que tenía planeado desde que decidió retirarse como jugador. Después de varios años, luego de haber incursionado en medios de comunicación como panelista en mesas de debate, por fin se le hace realidad ese deseo de materializar un proyecto que implique conversar y conocer lo que hay detrás de personalidades exitosas del deporte y el entretenimiento.

En esta faceta de entrevistador, Hugo dice sentirse entusiasmado porque le permite acercarse a historias de éxito correspondientes a una época distinta a la que él vivió para llegar más lejos de lo que imaginó, así como los sacrificios que existen para trascender en diferentes ámbitos.

Pero este nuevo programa en Star+ tiene un antecedente poco alegre para Hugol. Cuenta que era un show original estructurado desde que dijo adiós a las canchas, pero que no pudo concretarse por cuestiones comerciales y la idea, hecha por él, fue “fusilada” en Argentina para lanzar La Noche del 10, conducido por Diego Armando Maradona en 2005.

“Esto ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo. Cuando me retiré tuve ofertas para tener un programa sobre charlas con árbitros, futbolistas y otras personalidades. Me puse a generar ideas para crear ese programa y resulta que no llegué a un acuerdo con la empresa televisora que estaba negociando ese contenido. Después esas ideas se las dieron a Maradona, al Diego, y crearon entonces La Noche del 10. Esas ideas eran para mí”, comenta.

Aquel programa de Maradona constó de 13 episodios. Duró una temporada. Tuvo entre sus invitados a Pelé, Roberto Gómez Bolaños y Charly García. A casi 17 años de su lanzamiento, Hugo manifiesta no guardar rencor ni coraje al Pelusa por haber conducido un show que fue diseñado por él y pensado para el público mexicano.

“No, no, no, nada con Diego. En absoluto. Simplemente no hubo un acuerdo. Cuando salió el programa dije “bueno, que lo aproveche Diego”. A Diego seguramente no le habrán informado de que todas las ideas con las que hizo el programa fueron hechas por mí”, puntualiza.

Ese pequeño trago amargo el Pentapichichi lo deja en el pasado para gozar el presente con Hugo Sánchez presenta en Star+. Una de las conversaciones más emotivas para él es la que sostuvo con Karim Benzema, actual figura del Real Madrid. “Me sentí nostálgico. Me identifiqué con él en muchas cosas, como en la seguridad que él demuestra al hablar”, concluye Hugol.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Hugo Sánchez presenta en Star+?

La primera entrega de este show consta de 12 episodios. Este 17 de mayo se lanzan los primeros tres capítulos en la plataforma de Star+ a las 20:00 horas. Posteriormente, cada martes, se estrenará un nuevo episodio.