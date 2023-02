¿Habías escuchado hablar del reto de las monedas? A continuación te explicaremos este desafío que te permitirá saber cómo puedes ahorrar hasta 5 mil pesos con monedas de 10 de manera relativamente fácil y sencilla. De esta manera podrías tener un "colchón" de dinero que te ayude ante alguna emergencia.

Es importante ahorrar ya que según cifrad reveladas por el periódico La Jornada en México 4 de cada 10 adultos reportaron no tener ningún tipo de ahorro, lo que les impediría no solo adquirir aglún bien que deseen, sino que además no podrían hacerle frente a alguna emergencia, por lo que es importante conocer forma sde ahorar como la que estás a punto de conocer.

Así es el reto de las monedas que te permite ahorrar hasta 5 mil pesos con monedas de 10

Para que puedas realizar este reto primero que nada vas a necesitar algo que te sirva como alcancía, que en este caso lo mejor es que te apliques en conseguir una botella de 1 litro de capacidad y por supuesto, estar al pendiente que cada vez que tengas 1 moneda de 10 pesos a la mano. El resto del reto lo explicamos a continuación:

Cada vez que 1 moneda de 10 pesos llegue a tus manos, deposítala en tu botella .

. No importa si tus depósitos son 1 vez al día, a la semana o al mes, el chiste es que no pierdas oportunidad de depositar las monedas cada vez que lleguen a tus manos .

. Incluso cada vez que sientas ganas de hacer un gasto hormiga , es decir de comprarte golosinas o refrescos, lo mejor es que tomes los 10 pesos que pensabas emplear en el producto que se te antojaba, para meterlos a la alcancía .

El reto de las monedas, ¿me permitirá ahorrar más de 5 mil pesos con monedas de 10?

Claro que sí pero esto depende de la capacidad de la botella que elijas para empezar con tu ahorro, y para que no tengas la necesidad de calcular cuántas monedas de 10 pesos pueden llevar las botellas de 1 lito o de mayor tamaño, a continuación sabrás cuánto dinero puedes reunir si te consifues un envase más grande: