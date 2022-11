Cuando las personas nacen, los astros guían sus destinos y también moldean sus persdonalidades, de acuerdo con los astrólogos más estrudiados. Por esta razón las personalidades de los 12 signos del zodiaco pueden ser tan distintas y mientras algunos signos pueden ser tímidos, otros de plano no conocen la timidez ni siquiera en pintura. Y hoy conocerás a un signo que puede incendiar la alcoba con su sola presencia, por lo que se vuelve la adoración de sus parejas. ¿Cuál es el signo más fogoso en la cama? Sigue leyendo y obtendrás la respuesta.

¿Por qué es importante conocer este dato? Por que de esta forma se puede conocer mejor a las personas ya que conocer sus signos zodiacales puede ayudar a entender por qué alguien se comporta de determinada forma. Y es que así como hay signos zodiacales que pueden ser considerados como fríos, o incluso signos que son conocidos por su ternura, el signo que concoerás hoy es mejor conocido por incendiar la alcoba con su sola presencia.

¿Cuál es el signo más fogoso en la cama?

Escorpio es considerado el mejor amante del zodiaco ya que para este signo el sexo es considerado como algo vital ya que gracias a ello puede calmar sus nervios y olvidar sus problemas. Al ser un ser pasional este miembro del zodiaco siempre se dejará llevar por la pasión y esperará lo mismo de su pareja en la intimidad, por lo que si eres una persona recatada, probablemente la intensidad de este signo termine asustándote. Pero si tienes un espíritu aventurero, la intimidad con Escorpio será una experiencia inolvidable.

Por ello es importante que al momento de entrar en la cama con este signo te olvides de todos tus prejuicios y sobre todo de tus complejos por que Escorpio tiene mucha imaginación para convertir la alcoba en todo un cuarto de juegos. ¿Quieres saber un secreto sexy de este signo? Le apasionan las posturas sexuales en las que la pareja no se mira a los ojos para mantener ese halo de misterio que le rodea.

¿Por qué Escorpio es el signo más fogoso en la cama?

Esta pregunta tiene varias respuestas pero básicamente se debe a 2 cosas: a la naturaleza de este signo, que es la que le dota de todas sus características, y al planeta que le rige ya que este ejerce una gran influencia en la pasión desatada de Escorpio. Así que por las razones que se enlistan a continuación Escorpio es el más fogoso en la cama.

La naturaleza de Escorpio, el signo más fogoso en la cama

Escorpio es un signo fijo y de agua, por lo que su potencia emocional es la más fuerte de todo el zodiaco lo que lo hace un signo muy sensible y emocional consigo mismo y con quienes le rodean. También son muy carismáticos y tienen madera de líderes por lo que no es raro verlos encabezar lo que sea: una empresa, un club o incluso las reuniones con amigos. Esto les permite algo que les encanta aunque no lo reconozcan: el poder atraer a los demás signos a su alrededor, lo que les hace sentir cierto poder.

Y son precisamente esta facilidad para atraer a los demás y las ansias de demostrar su poder lo que convierten a Escorpio en el mejor amante del zodiaco ya que nadie se puede resistir a sus encantos y cuando los escorpianos ya han logrado atraer a su lecho a quien desean, le brindarán toda una experiencia sensorial en la que obviamente Escorpio será el dominante, por lo que será quien lleve la batita en el encuentro íntimo. Si estás listo para dejarte envolver por la pasión, entonces debes estar con un Escorpio.

El planeta que rige a Escorpio y por qué lo hace el más fogoso del zodiaco

Plutón es el planeta que rige a Escorpio lo que explica el por qué este signo es el mejor amante del zodiaco: Plutón es el planeta que influye en los procesos de muerte y renacimiento y brinda a los escorpianos la capacidad de superar las mayores crisis y dificultades, y atrae lo misterioso, lo peligroso y sobre todo, lo prohibido. Pero sobre todo Plutón atrae al sexo, por lo que los nacidos entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre por la influencia de este planeta también pueden atraer al sexo sin siquiera proponérselo.

Y es esta combinación entre atraer a lo desconocido, lo prohibido y al sexo lo que convierte a Escorpio en el signo más fogoso del zodiaco ya que es en la intimidad en donde este miembro de los 12 del zodiaco puede por fin combinar todas estas influencias para dar rienda suelta a toda su pasión, con la que incendiará la alcoba y dejará a más de uno preguntándose al día siguiente qué fue lo que pasó.