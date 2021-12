Las cenas de Nochebuena y Año Nuevo son sin duda unos de los manjares más esperados por muchos al final de año, la familia se reúne y se suman varios platillos, por lo que es muy común que en días posteriores se siga comiendo lo que quedó del banquete, si tu quieres seguir comiendo desde romeritos hasta la dulce ensalada de manzana sin culpa, aquí te decimos, el secreto para comer el recalentado de Navidad o Año Nuevo y ¡no engordar!

En Navidad y Año Nuevo casi nadie está exento de romper la dieta, es la época en que quieren probar de todos los platillos que hay sobre la mesa o de uno solo pero en exceso. En todas las cosas se cena diferente, ya sea pavo, lomo, pierna, romeritos, bacalao, costillas, pasta, pollo, ensalada de manzana, entre otras opciones. Por lo que es común que la mayoría de veces sobre comida y sigas comiendo lo mismo por uno o varios días más.

El mayor consejo para no engordar en Navidad es decir NO al recalentado, es decir a las sobras de la cena, pero si no puedes resistirte, entonces toma nota y sigue estos tips que te ayudarán a prevenir aumentar de peso en estas fiestas. Recuerda que estos son solo tips y no sustituyen la asesoría de un nutriólogo profesional.

El secreto para comer el recalentado de Navidad y Año Nuevo sin engordar

El consumo de calorías en la cena tanto de Navidad y Año Nuevo puede llegar a 3000 calorías, lo mismo sucede cada vez que comes recalentado, esto equivale al doble del requerimiento calórico de un adulto, por lo que esta es la razón de que varios comiencen enero con unos kilitos extra. Para que esto no te suceda, aquí te compartimos el secreto para comer recalentado de Navidad y Año Nuevo sin engordar. Uno de los mayores consejos es no abusar de las botanas, postres y bebidas azucaradas, o sustituirlos por otros con menos calorías. Aquí te dejamos la lista completa de tips:

Come despacio

Comer despacio te ayudará a comer menos y a saciarte antes. La razón es porque cuando el alimento que estás ingiriendo llega al estómago este manda una señal al cerebro para avisarle que estás comiendo y este a su vez activa una hormona que produce la señal de saciedad. Cuanto más lento comas, más tiempo darás a tu estómago y cerebro para mandar dichas señales. Un tip para comer recalentado de Navidad y Año Nuevo sin engordar es masticar 15 veces cada bocado que ingresa a tu boca antes de pasarlo.

Elige tu bebida

No todas las calorías provienen de la comida, pon atención a lo que eliges beber en Navidad y Año Nuevo, ya que muchos ignoran cuántas calorías tiene el alcohol. Después de la grasa, es el mayor contribuyente calórico, así que una opción para reducir las calorías, es beber menos alcohol o sustituirlo por ejemplo con agua mineral u otra bebida baja en calorías.

Una cerveza regular de 355 mililitros contiene 150 calorías, mientras que una cerveza light tiene 103 calorías.

Una copa de vino tinto contiene generalmente entre 100 a 178 calorías, eso puede variar dependiendo de la dulzura.

Un combinado de ron con refresco de cola en un vaso aporta aproximadamente 176 kcal.

No abuses de las botanas

Es muy común que en las reuniones se ofrezca botana, ya sea papas fritas, chicharrones, galletas o más. El consejo aquí es que elijas los que tengan menos calorías, como palomitas sin mantequilla o frutos secos ( nueces, almendras, cacahuates y más), de preferencia sin sal.

Menos postres

Aquí hablamos de uno de los postres más típicos de estas fechas, nos referimos a la famosa ensalada de manzana, los ingredientes que lleva, muchos de ellos altos en calorías, en total puede llegar a contabilizar hasta 360 kcal por taza. Los ingredientes que contribuyen a esta cifra son principalmente la piña, los frutos en almíbar, la crema y leche condensada. Así que puedes elegir comer un poco menos u optar por otros postres, como una gelatina, que una taza puede tener en promedio 65 kcal.

Bebe más agua

Es importante estar hidratado, así que antes, durante y después de las cenas y recalentados de Navidad y Año Nuevo, bebe mucha agua, intercálala con el vino o cerveza. Un tip que te ayudará para comer recalentado de Navidad o Año Nuevo sin engordar es ingerir 3 vasos de agua, de 10 a 15 minutos antes de iniciar la cena o recalentado, ya que también te dará una sensación de saciedad.

Reduce las raciones

Que sea Navidad no significa que tengas que comer por tres, sirvete pequeñas raciones, así no sentirás la necesidad de acabarte todo lo que está en tu plato. Un tip para comer recalentado de Navidad o Año Nuevo sin engordar es iniciar tu primer plato con fibra a partir de frutas o verduras, por ejemplo que el primer plato debe ser una ensalada fresca o frutas picadas, ya que comenzarás a sentirte lleno y cuando llegues a los siguientes platos podrás comer cantidades adecuadas y no en exceso.