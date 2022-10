Desde su llegada a los teléfonos celulares y a los servicios de mensajería, los emojis cambiaron la forma en la que la gente se comunica, ya que sucapacidad para expresar ideas ha hecho que chatear con una persona sea más rápido. Sin embargo a veces ocurre que un emoji se vuelve tan popular y muchas personas desconocen su significado. Por esta razón es importante conocer sus verdaderos significados, como el significado real del emoji del mono tapándose la cara de WhatsApp.

Y es que este es uno de los emojis más populares en los servicios de mensajería ya que su apariencia inofensiva puede prestarse a otros significados como se verá más adelante, y por esta razón incluso este elemento ha generado polémicas sobre todo relacionadas con el racismo, razón por la que es importante conocer bien su significado real, para darle un uso responsable al emoji y que este no vaya a generar algún mal entendido.

Este es el significado real del emoji del mono tapándose la cara de WhatsApp

Dea cuerdo con la información disponible en Emojipedia, la plataforma que recopila información sobre los emojis, el significado real del emoji del mono tapándose la cara de WhatsApp es el de "El mono que no ve el mal", es decir, es una figura que representa la idea o intención de no prestarle atención a algo considerado como malo, para restarle importancia. Este emoji, llamado Mizaru (en japonés significa "no ver"), es uno de los Tres Monos Sabios de la cultura japnesa. Se le representa como el mono marrón con las manos cubriendo sus ojos.

De acuerdo con la información disponible, los Tres Monos Sabios representan el proverbio "no veas el mal, no oigas el mal, no hables el mal", interpretado a menudo como una llamada a la discreción o a la ignorancia voluntaria. Sin embargo en la actualidad este emoji se usa como una forma lúdica de transmitir un risueño, incrédulo o encogido ¡No puedo creer lo que estoy viendo! o ¡No soporto mirar!, y es muy utilizado en pláticas informales y sin trascendencia, muy lejos del significado original para el que fue diseñado.

La polémica detrás del significado del moji del mono tapándose la cara de WhatsApp

Sin embargo como ocurre con muchos de los emojis, en algunos contextos este símbolo ha sido utilizado para promover ideas ofensivas e incluso racistas, ya que ha sido usado para menospreciar, insultar y abusar de las personas de piel oscura, especialmente los afrodescendientes, llevando la contraria incluso a su significado original que buscaba dejar de esparcir el mal al no prestarle atención.

Pero hasta el momento este emoji sigue mantendiendo su diseño casi exactamente igual en todas las plataformas en las que se encuentra. El emoji, cuyo nombre real es See-No-Evil Monkey fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y añadido a Emoji 1.0 en 2015, por lo que ya cuenta con una larga trayectoria apareciendo en conversaciones de todo tipo alrededor del mundo.