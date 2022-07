Las películas de terror siempre han causado gran fascinación, pero en ocasiones es difícil encontrar una que logre transmitir una sensación de miedo, disgusto, horror, incomodidad o preocupación, sin caer en chiches. Pero tal parece que 'El teléfono negro’ ha logrado captar la atención de muchos fans de este género cinematógrafico, en especial después de descubrir que está inspirada en un crimen real.

Tal parece que las películas de Marvel y Pixar, no son las únicas que están causando euforia en las salas de cine, desde el 23 de junio que fue el estreno de 'El teléfono negro', ya que muchos están hablando de la nueva producción del director Scott Derrickson, creador de éxitos como 'Doctor Strange', 'Sinister' (Siniestro) y 'The Exorcism of Emily Rose' (El exorcismo de Emily Rose).

¿De qué trata la película 'El teléfono negro'?

En 1978, el pánico llega a los suburbios de Colorado, después de que cinco jóvenes adolescentes desaparecieran sin dejar rastro. Finney (Mason Thames), un adolescente de 13 años se convierte en la sexta víctima, es secuestrado y permanece cautivo en un sótano.

El secuestrador “The Grabber” (“El raptor”), protagonizado por Ethan Hawke, oculta su rostro tras diferentes máscaras, terroríficas con cuernos de diablo y todo se vuelve aún más tétrico cuando en el lugar comienza a sonar un teléfono negro que está pegado a la pared, a pesar de estar desconectado. Al tomar el teléfono, Finney escucha las voces de los niños que han sido víctimas del mismo asesino y que buscan ayudarlo para que no tenga el mismo fatal final que tuvieron ellos. Mira AQUÍ el tráiler:

¿Qué actores forman parte del elenco de la película 'El teléfono negro’?

Mason Thames es Finney

Madeleine McGraw es Gwen

Ethan Hawk es The Grabber

Jeremy Davies es Terrence

E. Roger Mitchell es el detective Wright

Troy Rudeseal es el detective Miller

James Ransone es Max

Miguel Cazarez Mora es Robin

Rebecca Clarke es Donna

Spencer Fitzgerald es Buzz

Jordan Isaiah White es Matty

Brady Ryan es Matt

Tristan Pravong es Bruce

Jacob Moran es Billy

Brady Hepner es Vance

Banks Repeta es Griffin

Parrish Stikeleather es Mister Hopkins

El crimen real que inspiró la película 'El teléfono negro'

La película 'El teléfono negro' es una adaptación del cuento homónimo publicado en 2004 como parte de la antología 20th Century Ghosts, escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King; pero el largometraje tomó inspiración en un crimen real que sucedió en la década de los 70’.

La historia real la puedes conocer a través del documental 'Captive Audience: A Real American Horror Story' que muestra como el 4 de diciembre de 1972, Steven Stayner, un niño de 7 años regresaba de la escuela cuando fue interceptado en su camino por un hombre llamado Ervin Murphy y se ofreció llevarlo a casa. El pequeño subió a la camioneta, donde se encontró con un segundo captor, Steven permaneció cautivó más de 7 años, hasta que su agresor buscó otra víctima, se trataba de Timothy White de 5 años, fue cuando ambos niños encontraron la oportunidad de escapar.