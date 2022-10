Entre los signos zodiacales hay de todo: desde los más valientes, hasta los más enojones o incluso, los más malvados. Pero algo que quieren saber todos los que están pendientes de los astros es qué signo del zodiaco es el más guapo, ya que no es un secreto que todo mundo desea saber si es atractivo para quienes le rodean.

Hay que tomar en cuenta que la respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que no son uno, sino 4 los signos zodiacales los que mandan en esta categoría, aunque uno le lleva la ventaja a los demás, por lo que hay que conocerlos a todos para saber de entre ellos, quién puede ser considerado como el signo más guapo. Cabe aclarar que este artículo está destinado hacia los hombres, por lo que las mujeres deberán esperar por la continuación para saber qué signo zodiacal es la más guapa.

Leo

Considerado por muchos como un líder nato, Leo posee un atractivo innegable gracias a su carisma y a su dominio en toda clase de situaciones, ya que sabe exactamente qué hacer y en qué momento hacerlo, para ejecercer su poder de seducción sobre los demás. Por ello este signo siempre es el centro de atención ya que gracias a su entusiasmo contagioso, nadie puede quedar indiferente ante él. Solo mira a tu alrededor y observa cuántas personas de este signo son líderes de algún club u organización social.

Tauro

Si hay algo que enloquece a las personas cuando están cerca de un Tauro es su capacidad de decisión, ya que saben lo que quieren en la vida. Este signo tiene un hambre insaciable por el éxito y esta búsqueda constante de él lo vuelve el centro de atención en muchas situaciones. Debido a su perseverancia y por qué no, a su terquedad, este signo tiende a tener el liderato en cualquier industria. Y si logran esto es gracias a su capacidad de escuchar a quienes están a su alrededor y tratar de hacerlos felices.

Sagitario

Este signo sensible y con un gran corazón es uno de los más guapos del zodiaco debido a que por naturaleza son atractivos y divertidos. Quien ha estado en una relación con un sagitario sabe que cada día puede ser una aventura. Como el corazón de este signo es desinteresado y lleno de sentimientos, no tendrán miedo en decirte lo que sienten por ti, lo que los hace siempre llevar la iniciativa cuando se trata de comenzar una relación.

Géminis

Su madurez, templanza e inteligencia hacen que las personas a su alrededor simplemente no puedan evitar ser atraídas por este signo, que no teme en compartir sus conocimientos con los demás, haciendo que una plática con ellos sea un deleite. Si quieres saber lo que es platicar con un conversador agradable, no dejes de voltear a ver a los Géminis. Pero cuando alguien logra en verdad conectar con este signo, descubirá que en verdad el atractivo de su inteligencia es solo una de las muchas características que lo hacen el más guapos de todos.