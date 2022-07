Así cómo hay deportistas que han dejado atrás su carrera para comenzar a generar ingresos con sus fotografías, hay modelos que que deciden demostrar su talento en diferentes disciplinas deportivas, tal es el caso de Elle Brooke, la estrella de OnlyFans que acaba de debutar como boxeadora profesional. Descubre quién es ella y cómo fue su primera pelea.

Recientemente conocimos la historia de Madelene Wright la futbolista inglesa que dejó atrás el balón y la cancha para convertirse en una estrella de OnlyFans; lo que confirma que la plataforma online de paga cada vez suma más famosas del mundo del deporte.

El boxeo de ha convertido en un deporte de contacto con gran popularidad entre influencers y estrellas de Internet. Primero fue AriGameplays, modelo de MiPriv y streamer mexicana, quien dio el salto al ring y se convirtió en la boxeadora vencedora de La Velada del Año 2; ahora los reflectores apuntan a Elle Brooke, la estrella de OnlyFans que demostró sus habilidades en él cuadrilátero.

¿Quién es Elle Brooke de OnlyFans y cómo fue su debut en el boxeo?

La modelo y actriz Elle Brooke nació el 3 de enero de 1981 en Yorkshire, Inglaterra, Reino Unido, por lo que actualmente tiene 41 años. Es toda una celebridad en redes sociales, tan solo en Instagram tiene casi medio millón de seguidores más los miles de suscriptores en su cuenta de OnlyFans. También es fanática del fútbol y fiel seguidora del Manchester City.

Fue el pasado 16 de julio cuando Elle Brooke debutó en el boxeo profesional, bajo la tutela de la coach Ebanie Bridges. En el combate coestelar del evento Settling Scores en el O2 Arena de Londres, la modelo británica se enfrentaría a Astrid Wett, pero esta decidió retirarse de la contienda y la pelea fue con Andrea-Jane Bunker. Por decisión unánime, Brooke se convirtió en la vencedora.

Brooke confirmó que esta pelea no será la última y planea seguir dedicándose al boxeo: "Me alegro de haber conseguido mi primera en el camino. ¡Aquí hay muchos más! Gracias a todos por su apoyo, es lo que me impulsa a tener éxito", reveló Elle en sus redes sociales.