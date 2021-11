El domingo 26 de mayo de 1985, los Pumas y el América empataron 0-0 en el estadio Olímpico Universitario en el partido de vuelta de la final de la temporada 1984-85. Después del juego, se realizó una comida que el Club Universidad había organizado por si se coronaba; en esa reunión Emilio Fernando Alonso le pidió a José Ramón Fernández que lo dejara narrar los partidos que el Canal 13 transmitía desde Guadalajara.

Emilio Fernando Alonso recibió la oportunidad pedida y comenzó a narrar para Canal 13 el sábado 13 de julio de 1985, un partido entre la U. de G. y el Monterrey en el estadio Jalisco. Al año siguiente fue considerado para relatar el Mundial México 86 y dos años después en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 relató otros deportes como el voleibol.

A Emilio Fernando Alonso le tocó vivir la transición de la televisora del Ajusco. "Yo estuve en la empresa con tres diferentes nombres, Canal 13, Imevisión y TV Azteca, 30 años, de 1985 a 2015", recordó el narrador originario de Iguala, Guerrero, en el programa de Antonio de Valdés por Youtube, Todos con Toño. En el Mundial de Estados 94 nos enteramos que ya íbamos a ser TV Azteca y ya no Imevisión".

Emilio Fernando Alonso se despidió de TV Azteca

En mayo de 2005, Emilio Fernando Alonso sufrió un derrame cerebral cuando "estaba en mi mejor momento... estuve al borde de la muerte". Pasó dos años en silla de ruedas. Volvió a narrar para TV Azteca después de un año y medio y estuvo vigente hasta 2015, año en el que pidió salir porque ya no lo consideraban para narrar partidos como en los tiempos cuando estaba José Ramón Fernández.

"Hubo algunas situaciones que ya no me estaban gustando", rememoró Emilio Fernando Alonso. "Hubo compañeros que aprovecharon el problema de salud que yo tuve para empezar a consolidarse y ahora están muy bien y no era cosa de que los quitaran, y yo tampoco hubiera hecho eso nunca, yo lo que quería era trabajar, entonces fui y di las gracias". Después fue parte de ESPN y en la actualidad narra para TUDN.